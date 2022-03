Unicef alerta que 47 crianças foram mortas ou mutiladas em dois meses no Iêmen

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) informou neste sábado (noite de sexta, 11, no Brasil) que 47 crianças foram "assassinadas ou mutiladas" entre janeiro e fevereiro na guerra do Iêmen, que recrudesceu recentemente.



"Ao longo dos dois primeiros meses do ano, 47 crianças foram assassinadas ou mutiladas através do Iêmen", disse em um comunicado Philippe Duamelle, representante do Unicef no país.



E desde o início da guerra em 2014, "mais de 10.200 crianças foram assassinadas ou feridas", acrescenta o texto, apontando que o balanço real é "provavelmente mais elevado".



O Unicef acrescentou que mais de 2.500 escolas ficaram inutilizadas ao terem sido destruídas, ocupadas por necessidades militares o usadas como refúgio para os deslocados.



A guerra no país confronta os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, e as forças governamentais, assistidas desde 2015 por uma coalizão militar chefiada pela Arábia Saudita.



Um relatório da ONU de novembro de 2021 estimou em quase 380.000 os mortos no conflito, em sua grande maioria pelas consequências indiretas da luta como a falta de água potável, a fome ou doenças.