Maior banco alemão se retira da Rússia

O maior banco alemão, Deutsche Bank, anunciou nesta sexta-feira sua saída da Rússia, seguindo os passos de outras instituições financeiras internacionais, como Goldman Sachs e JP Morgan Chase.



"Em linha com nossas obrigações legais e regulatórias, estamos reduzindo nossas atividades restantes, conforme as exigências legais e regulatórios", informou o grupo. "Paralelamente, ajudamos nossos clientes internacionais não russos a reduzirem suas atividades no país. Não fazemos mais novos negócios na Rússia", acrescentou o banco, condenando a invasão à Ucrânia.



O Deutsche Bank destacou que já havia reduzido substancialmente seu "envolvimento e presença na Rússia desde 2014", ano em que Moscou ocupou a península da Crimeia e uma guerra eclodiu entre rebeldes separatistas pró-Rússia e Kiev.



A instituição possui um importante centro tecnológico na Rússia, com 1.500 especialistas em informática a serviço de seu banco de investimento. "O risco operacional" de um potencial fechamento desse centro é "bem contido" e "não apresenta nenhum risco significativo" para as operações globais do banco, afirmou o Deutsche Bank nesta semana.



