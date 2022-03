S&P mantém nota da Ucrânia

A agência de classificação de risco S&P; Ratings manteve nesta sexta-feira a nota B- para a dívida de longo prazo da Ucrânia, bem como o status "CreditWatch", que prevê um possível rebaixamento no futuro, devido à invasão russa àquele país.



"O status CreditWatch indica que poderíamos rebaixar a classificação se o conflito armado enfraquecer consideravelmente a economia da Ucrânia, sua liquidez externa, seu sistema financeiro ou a capacidade administrativa do governo", ressaltou a S&P.;



A agência indicou esperar "que o serviço da dívida e as necessidades de crédito do governo estejam inteiramente cobertos por um apoio financeiro internacional nos próximos 12 meses, pelo menos".



A agência rebaixou a classificação da Ucrânia de B para B- em 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão russa, juntamente com uma perspectiva negativa com o status "CreditWatch", previsto para durar 90 dias.