Secretário-geral da Otan defende soberania das nações

Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg (foto: ADEM ALTAN/AFP)

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, defendeu hoje (11) que nações soberanas têm de ter o direito de escolherem seus próprios caminhos. Ele se referia à possibilidade de a Ucrânia ingressar na aliança militar do Ocidente.