Rainha Elizabeth II cancela sua primeira aparição em meses

A rainha Elizabeth II não vai participar na segunda-feira de uma cerimônia religiosa na abadia de Westminster, no que deveria ser seu primeiro ato público após meses de ausência devido a problemas de saúde, anunciou o Palácio de Bukingham nesta sexta-feira (11).



"A rainha pediu ao príncipe de Gales que represente Sua Majestade na cerimônia da Commonwealth na abadia de Westminster na segunda-feira", destacou o palácio em um comunicado no qual não foram dados mais detalhes sobre sua ausência.



A soberana, de 96 anos, tinha previsto comparecer ao ato por ocasião do Dia da Comunidade Britânica (Commonwealth), no qual são aguardadas 1.500 pessoas.



A cerimônia seria o primeiro ato público em meses do qual participaria a monarca, após padecer de vários problemas de saúde, incluindo covid-19.



Agora voltaram os boatos sobre sua saúde, depois do cancelamento de uma recepção diplomática em 2 de março, que devia ser seu primeiro ato importante desde outubro.



Seu estado de saúde tem sido motivo de preocupação desde que os médicos a forçaram a descansar em 20 de outubro e mais tarde quando passou uma noite internada para se submeter a "exames" cuja natureza nunca foi revelada.



Desde então, a soberana realiza "tarefas leves" em seu castelo de Windsor, por recomendação dos médicos.



A rainha "manterá outros atos agendados previamente, inclusive os presenciais que tem na semana que vem", acrescentou o Palácio de Buckingham.



Elizabeth II tem prevista para 29 de março a cerimônia em memória do príncipe Philip, seu marido, falecido em abril de 2021.



- Covid leve -



Apesar da saúde de ferro, após sua hospitalização em outubro, a rainha cancelou vários deslocamentos importantes, como a viagem à Conferência sobre o Clima (COP26) de Glasgow, em novembro. O Palácio de Buckingham explicou então que ela sofria de problemas nas costas para justificar outro cancelamento dias depois.



A rainha, que em 6 de fevereiro completou 70 anos de reinado (um recorde para um monarca britânico), apareceu nos últimos meses caminhando com uma bengala e durante um encontro com dois altos oficiais militares em Windsor, em meados de fevereiro, admitiu que tem dificuldades para se "movimentar", apontando para a perna esquerda.



Em 20 de fevereiro, Buckingham anunciou que a rainha tinha covid-19, mas que os sintomas eram "leves".



Seu filho, o príncipe Charles, afirmou no começo de março que Elizabeth II "estava muito melhor".



Chefe de Estado em 15 dos 54 países dos cinco continentes que compõem a "Commonwealth", a monarca planejou assistir ao serviço religioso que é realizado anualmente nesta data na Abadia de Westminster, no centro de Londres.



A cerimônia da segunda-feira, para a qual foi composta uma música por ocasião dos 70 anos de reinado, seria transmitida ao vivo pela televisão.



Em junho estão previstos quatro dias de festividades para comemorar o jubileu de platina da rainha (70 anos no trono), com uma parada militar em Londres, almoços nos jardins públicos, uma reconstituição histórica de seus anos de reinado e um concerto no Palácio de Buckingham.



Desde que começou a pandemia, a monarca vive retirada no Castelo de Windsor, 40 km a oeste de Londres, onde celebrou a imensa maioria de seus compromissos oficiais, on-line ou pessoalmente, como quado recebeu na segunda-feira o premier canadense, Justin Trudeau.