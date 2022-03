Presidente do Chile ganha Pokémon Squirtle de ministro do Japão

Gabriel Boric ganha presente de Ministro do Japão (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um dia antes de sua posse, que aconteceu nesta sexta-feira (11/3), o presidente do Chile, Gabriel Boric, recebeu um presente inusitado do ministro de Relações Exteriores do Japão, Kiyoshi Odawara, que deu a ele um 'pokémon' de pelúcia, chamado Squirtle.

O encontro dos dois aconteceu na quinta-feira (10/3) na capital chilena, Santiago. O vídeo do momento acabou viralizando nas redes sociais.

O presidente chileno escolheu a trilha sonora da versão em espanhol da música-tema do desenho para acompanhar as imagens. Na legenda da postagem, o político destacou uma parte da música que diz "Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin" — que na letra em português ficou como “pelo mundo viajarei, tentando encontrar”.

"Obrigado ao ministro de Estado das Relações Exteriores do Japão, Kiyoshi Odawara, por este Squirtle", escreveu Gabriel Boric no Twitter.

Boric foi empossado nesta sexta, e agora o Chile tem o presidente mais jovem de sua história e um dos mandatários mais novos do mundo na atualidade. Com 36 anos, Boric venceu as eleições presidenciais do país em dezembro e tomou posse nesta manhã.

O presidente chileno recebeu a faixa presidencial do agora ex-presidente Sebastián Piñera. Em clima amigável, Piñera, conservador, entregou ao socialista Boric a estrela símbolo da transferência de poder no país.