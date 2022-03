EUA confisca carga de dois petroleiros acusados de transportar petróleo iraniano

Os Estados Unidos apreenderam a carga de dois petroleiros suspeitos de transportar mais de 700.000 barris de petróleo iraniano em violação ao recente embargo americano, segundo documentos judiciais.



As autoridades confiscaram esse petróleo há várias semanas, o qual, segundo elas, deixou o Irã em 2020 e foi submetido a "transferências e subterfúgios para esconder sua origem".



O processo judicial foi tornado público recentemente, após a revenda do petróleo com um valor estimado entre 38 e 45 milhões de dólares.



De acordo com informações do tribunal, um navio-tanque iraniano alvo de sanções dos EUA, o Stark I, foi repintado em meados de outubro de 2020 para evitar satélites, carregou petróleo em um terminal iraniano e depois partiu.



No mar, transferiu 733.876 barris de petróleo bruto para o petroleiro Arina, que navega sob bandeira panamenha. Ambos os navios tinham desativado seu sistema de rastreamento durante esta manobra muito arriscada.



Após várias etapas, o Arina transferiu em agosto de 2021, ao largo de Chipre, 220.793 barris para outro navio-tanque, o Nostos, com bandeira registrada na Libéria.



Os Estados Unidos emitiram uma ordem em outubro para apreender esse petróleo, cuja venda, segundo eles, teria beneficiado em particular a Guarda Revolucionária Iraniana, que Washington considera uma organização terrorista.