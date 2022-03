Companhias aéreas cazaque e turca suspendem voos para Rússia

A companhia aérea nacional cazaque Air Astana e a turca de baixo custo Pegasus Airlines anunciaram, nesta sexta-feira (11), que estavam suspendendo seus voos para a Rússia temporariamente, após as sanções impostas em Moscou por sua "operação militar" na Ucrânia.



As empresas justificaram sua decisão pelas incertezas sobre a cobertura do seguro para aviões que vão para a Rússia, informaram as companhias, em declarações separadas.



A Air Astana, que opera voos para vários destinos russos, disse que quer "retomar os voos o mais rápido possível".



Já a Pegasus Airlines especificou que a suspensão ficará em vigor de 13 a 27 de março. A companhia aérea turca disse ainda que a medida foi uma resposta a "riscos operacionais", devido às sanções da União Europeia.



Por causa destas medidas tomadas pelos países ocidentais, as apólices de seguro das companhias aéreas que operam voos para a Rússia não são mais válidas.



Para continuar operando, são necessárias garantias financeiras estatais, como as que Israel forneceu às companhias aéreas que voam para a Rússia.



UE, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido suspenderam os voos para esse país e fecharam seu espaço aéreo para os aviões russos.



A resposta da Rússia foi proibir as companhias aéreas desses países de entrarem em seu espaço aéreo. Ainda existem voos de e para a Rússia para vários países, como Turquia, Catar e Emirados Árabes Unidos.