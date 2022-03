Bolsas asiáticas caem e iene se desvaloriza frente ao dólar

Os mercados asiáticos registravam perdas nesta sexta-feira (11), afetados pelos temores da guerra na Ucrânia e pelas expectativas de aumento das taxas por parte do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), devido à inflação, o que também causou uma desvalorização do iene japonês.



Com a inflação em um pico de 40 anos, espera-se uma política mais agressiva do Fed para elevar as taxas e conter os aumentos de preços, gerando mais incerteza para os investidores já decepcionados com o fracasso da reunião de alto nível entre Ucrânia e Rússia para desescalar a guerra.



Seguindo a trajetória das bolsas norte-americanas, as bolsas asiáticas registraram fortes perdas: Hong Kong (-3,5%) e Tóquio (-2,4%) lideraram, enquanto Xangai, Seul, Sydney e Manila também tiveram perdas de mais de 1% por volta das 23h30 (horário de Brasília).



A previsão de um aumento mais agressivo das taxas do Fed também levaram o iene ao seu nível mais baixo em relação ao dólar desde janeiro de 2017. A moeda americana foi negociada a 116,38 ienes.



