O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, disse nesta sexta-feira (11) que propôs aos líderes do bloco, reunidos em uma cúpula na França, a aprovação de uma ajuda adicional de 500 milhões de euros (US$ 548 milhões) em ajuda militar à Ucrânia.



Borrell disse que apresentou "uma proposta para dobrar a (atual) contribuição com 500 milhões (euros) adicionais em apoio aos militares ucranianos" e expressou sua confiança em que os líderes do bloco "apoiarão" o pedido.