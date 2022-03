Mercados ocidentais voltam a cair em meio a incerteza pela guerra

A alta de ontem durou pouco: as bolsas dos Estados Unidos e da Europa voltaram a cair nesta quinta-feira, devido à falta de avanço diplomático para um cessar-fogo na Ucrânia, à inflação nos Estados Unidos e à política monetária na zona do euro.



Wall Street fechou em baixa, embora a queda dos preços do petróleo tenha permitido limitar as perdas. O Dow Jones cedeu 0,34%, o índice Nasdaq, 0,95%, e o S&P; 500, 0,43%.



Após uma breve respiro ontem, após vários dias de queda, os mercados europeus voltaram a fechar em território negativo. Frankfurt e Paris despencaram 2,93% e 2,38%, respectivamente, enquanto Londres caiu 1,27%.



"As últimas conversas entre Rússia e Ucrânia não resultaram em avanços para encerrar a guerra", citou Fawad Razaqzada, analista da ThinkMarkets. "Os mercados reagiram da forma esperada."



EVRAZ PLC