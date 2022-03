Fraudes relacionadas com ajudas para a pandemia ultrapassam US$ 8 bilhões nos EUA

Mais de US$ 8 bilhões em ajudas para os afetados pela pandemia foram desviados através de diversos tipos de fraudes, informou nesta quinta-feira (10) o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.



Segundo a entidade, cerca de 1.000 pessoas são investigadas criminalmente e 1.800 pessoas ou organizações são investigadas civilmente por esses golpes de montante vertiginoso.



O Departamento de Justiça também anunciou a indicação do promotor Kevin Chambers para o cargo de diretor de um escritório dedicado ao combate a este tipo de fraude, conforme uma promessa feita pelo presidente Joe Biden durante seu discurso sobre o Estado da União, em 1º de março.



"Sob minha administração, as salvaguardas estão de volta: vamos atrás dos criminosos que roubam bilhões de dólares em ajuda destinada a pequenas empresas e milhões de americanos", alertou o presidente democrata.



Desde março de 2020, mais de US$ 5 bilhões em ajuda foram desbloqueados nos Estados Unidos para os afetados pela pandemia.



A maioria dos abusos detectados apontam para o Programa de Preservação de Salários (PPE), um dispositivo de empréstimos para pequenas e médias empresas, que se tornam ajudas caso consigam manter os empregos dos funcionários.



Em casos menos graves, foram identificados patrões que mentiram sobre os funcionários contratados para pedir valores superiores aos que teriam direito. Também foram organizadas redes criminosas para criar empresas fantasmas, segundo as autoridades americanas.



Centenas de pessoas também foram acusadas de fraudar a ajuda criada para quem perdeu o emprego devido à pandemia.