Primeiros repatriados da Ucrânia chegam ao Brasil

Os primeiros voos de repatriamento de brasileiros e ucranianos que fugiram da invasão russa chegaram ao Brasil nesta quinta-feira (10), onde foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, que mantém "neutralidade" nesse conflito.



As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) de Varsóvia, na Polônia, com 43 brasileiros, 19 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano a bordo, pousaram de manhã cedo em Recife (nordeste) e ao meio-dia chegaram à capital Brasília (centro), confirmou a AFP.



Entre os recém-chegados estavam 16 crianças, além de oito cães e dois gatos.



Na Base Aérea de Brasília, aos pés do KC-390 Millennium, junto com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e outras personalidades, o presidente recebeu os repatriados, posou com alguns deles e deixou a base aérea de Brasília sem fazer declarações.



A missão de repatriamento partiu no domingo para a Polônia com uma dúzia de toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia.



O presidente insiste que se mantém "neutro" em relação à invasão russa da Ucrânia, argumentando que não quer prejudicar os interesses econômicos que o Brasil tem com a Rússia, principal fornecedora de fertilizantes para o poderoso setor agrícola brasileiro.



No entanto, seu governo votou na semana passada uma resolução na Assembleia Geral da ONU para exigir que a Rússia retire suas tropas da Ucrânia e encerre a guerra.



Também na semana passada, Bolsonaro anunciou a concessão de vistos humanitários a ucranianos e apátridas que fogem da guerra.



No Brasil há uma colônia de 600.000 ucranianos, grande parte no estado do Paraná (sul).



Uma semana antes da invasão, Bolsonaro se encontrou com o presidente Vladimir Putin em uma visita a Moscou que foi questionada pelos Estados Unidos.



De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), 2,3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia até esta quinta-feira desde o início da invasão há duas semanas.