O grupo extremista Estado Islâmico (EI) confirmou a morte de seu chefe Abu Ibrahim Al-Qurachi e nomeou Abu Hasan al-Hashemi al-Qurachi como sucessor, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira (10).



Os extremistas do EI "garantiram sua lealdade a Abu Hasan al-Hashemi al-Qurachi, emir dos crentes e califa dos muçulmanos", declarou o porta-voz do grupo em uma gravação de áudio e confirmou a morte do antigo chefe do EI.