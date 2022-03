Katalin Novak, próxima de Orban, será 1ª presidente da Hungria

O Parlamento húngaro elegeu nesta quinta-feira (10) Katalin Novak, próxima do primeiro-ministro, o conservador Viktor Orban, como presidente do país, tornando-a a primeira mulher a ocupar este cargo protocolar neste país da Europa Central.



A ex-ministra de 44 anos, durante muito tempo responsável pela política familiar, obteve 137 votos, contra 51 de seu rival da oposição, o economista Peter Rona.



Sua vitória era considerada certa, dada a ampla maioria do partido conservador Fidesz, de Orban.



Peça-chave da empreitada promovida por Orban para defender sua visão tradicional da família e para pôr fim ao declínio demográfico do país, Katalin enfatizou seus valores em seu discurso antes da votação.



"Nós, mulheres, cuidamos das crianças, cuidamos dos doentes, cozinhamos, podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, trabalhar, ensinar, ganhar prêmios Nobel", declarou.



"Conhecemos o poder das palavras, mas podemos nos calar e ouvir quando for necessário, e defender nossas famílias, se o perigo se aproximar", acrescentou ela, que também é a pessoa mais jovem a ocupar esse cargo.



Sua nomeação acontece a menos de um mês das eleições legislativas, que se anunciam difíceis para o Fidesz. Unidos em uma aliança sem precedentes, os seis partidos da oposição esperam derrotar Orban, criticado por seus ataques ao Estado de Direito desde 2010.



O líder da oposição, Peter Marki-Zay, considerou que Novak "não está apta" para o cargo, em função de sua proximidade com Orban. Seu antecessor, Janos Ader, de 62 anos, foi cofundador do Fidesz e ocupa a Presidência desde 2012.