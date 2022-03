Depois de ser muito criticado por sua lentidão na concessão de vistos temporários para as pessoas que fogem da guerra na Ucrânia, o governo britânico anunciou, nesta quinta-feira (10), uma simplificação do procedimento para ucranianos com vínculos familiares no país.



A partir de terça-feira (15), "os ucranianos com passaporte poderão obter, completamente on-line, permissão para vir de onde quer que estejam e poderão fornecer seus dados biométricos, uma vez no Reino Unido", anunciou a ministra do Interior, Priti Patel.