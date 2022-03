Líderes da UE se reúnem em cúpula dominada por situação na Ucrânia

Os líderes dos países da União Europeia (UE) se reúnem nesta quinta e sexta-feiras em Versalhes, na França, para discutir o impacto da invasão russa à Ucrânia, tratando, em particular, do reforço da defesa no bloco e a redução de sua dependência dos hidrocarbonetos russos.



Essa reunião informal foi originalmente convocada para discutir um novo modelo de crescimento econômico e investimentos, mas o início da invasão russa mudou completamente as prioridades.



De acordo com um rascunho da Declaração final da cúpula, à qual a AFP teve acesso, os líderes da UE apontam que a agressão da Rússia à Ucrânia constitui "uma mudança tectônica na história da Europa".



Os líderes da Europa, observa o rascunho, agora devem definir como a UE "assumirá suas responsabilidades diante dessa nova realidade, protegendo seus cidadãos, seus valores, suas democracias e nosso modelo europeu".



Por isso, os dirigentes europeus dedicarão a sessão desta quinta-feira exclusivamente para discutir os desafios colocados por esse conflito. Também será avaliado o pedido da Ucrânia para aderir imediatamente ao bloco, saltando um período que, normalmente, leva vários anos.



Além da Ucrânia, Geórgia e Moldávia já apresentaram pedidos de adesão.