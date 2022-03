Casos de COVID-19 na China atingem o maior nível em dois anos

Paciente sendo transferido para hospital em Hong Kong que ficará exclusivo para casos de COVID-19 (foto: ISAAC LAWRENCE / AFP)

A China registrou nesta quinta-feira 402 novos casos de coronavírus, quase o dobro do número de quarta-feira, no momento em que a contagiosa variante ômicron está presente em um terço das províncias do país.Apesar dos números muito reduzidos na comparação com grande parte do mundo, o balanço representa o maior nível de contágio para a China desde março de 2020.O primeiro país a detectar o vírus no fim 2019 segue uma política rígida que permitiu conter a pandemia, mas com um elevado custo social e econômico.Com a detecção de poucos casos em uma região ou cidade, as autoridades impõem geralmente severas medidas de confinamento e organizam testes em larga escala entre a população.Depois de mais de dois anos de pandemia, o questionamento é cada vez maior sobre a viabilidade da estratégia, enquanto o resto do mundo tenta recuperar a normalidade e conviver com o vírus.Em seu discurso anual no Parlamento, o primeiro-ministro Li Keqiang afirmou no sábado que a China deveria otimizar as medidas contra a epidemia.A maioria dos novos casos de quinta-feira foi registrada na província de Jilin (nordeste), fronteira com a Coreia do Norte, e na cidade portuária de Qingdao (leste).Apesar do aumento de casos, as autoridades locais parecem adotar uma estratégia mais moderada.A capital de mesmo nome de Jilin não decretou um confinamento e apenas ordenou que os cidadãos evitem deslocamentos desnecessários.Em Qingdao, apenas os habitantes das áreas em que foram detectados casos da variante ômicron estão sendo submetidos a testes em larga escala.Como comparação, em outubro de 2020 esta metrópole de 10 milhões de habitantes organizou testes para todos os moradores após a detecção de alguns casos.Em dezembro, as autoridades de Xi'an (norte) determinaram um confinamento de um mês aos 13 milhões de habitantes após um foco da doença na cidade. Este foi o confinamento mais prolongado na China desde o fechamento de Wuhan (centro), primeiro foco da pandemia, entre janeiro e abril de 2020.