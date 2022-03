O Conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta quarta-feira (9) um financiamento emergencial de US$ 1,4 milhão para a Ucrânia, a fim de ajudar o país, vítima de uma "enorme crise humanitária e econômica" causada pela invasão russa.



A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, declarou que o pacote fornecerá "apoio financeiro crítico" que, por sua vez, catalisará uma "mobilização em larga escala" de fundos necessários para "mitigar os impactos econômicos da guerra".