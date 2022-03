Avião que levava Donald Trump faz pouso de emergência, diz imprensa dos EUA

Um avião particular que transportava o ex-presidente americano Donald Trump teve que fazer um pouso de emergência no fim de semana devido a uma falha no motor, reportaram nesta quarta-feira (9) veículos de comunicação americanos.



Trump voava no sábado de Nova Orleans para Palm Beach, no estado da Flórida, após discursar para doadores do Partido Republicano, segundo o site Politico, que citou "duas pessoas familiarizadas com o incidente".



O Politico acrescentou que o avião estava voando entre 20 a 30 minutos quando um dos motores falhou e o piloto decidiu retornar a Nova Orleans.



O Washington Post noticiou que a aeronave Dassault Falcon 900 sobrevoava o Golfo do México quando o piloto fez a manobra.



Segundo o jornal, Trump, conselheiros, pessoal de apoio e agentes do Serviço Secreto estavam a bordo do avião no momento do incidente.



O jornal acrescentou que a aeronave pertence a um dos doadores, que o emprestou a Trump para comparecer ao evento.



Outro doador cedeu a Trump outro avião para chegar a Mar-a-Largo, cuja rota foi completada sem contratempos.