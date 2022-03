Embaixada russa na Lituânia terá novo endereço: 'rua heróis ucranianos'

Vilnius, capital da Lituânia, país báltico, mudou nesta quarta-feira (9) o nome da localização da embaixada russa para "rua heróis ucranianos", em protesto contra a invasão da Ucrânia por Moscou.



"A partir de hoje, o cartão de visita de cada funcionário da embaixada da Rússia terá uma menção em homenagem à luta ucraniana. Ao receber o nome da rua, todo mundo pensará nas atrocidades do regime russo contra a tranquila nação ucraniana", declarou o prefeito de Vilnius, Remigijus Simasius, em um comunicado.



Até agora, a embaixada ficava perto da "Rua da Letônia", que manteve o nome, e da qual tomava seu endereço antigo.



As autoridades decidiram dar o nome pró-ucraniano a uma ruela sem nome que levava diretamente à embaixada.



Simasius anunciou a mudança na semana passada e na quarta-feira os funcionários municipais instalaram dois novos cartazes com o novo nome da rua, em lituano e ucraniano.



Esta não foi a primeira vez que a capital, Vilnius, usou este tipo de símbolo para enviar uma mensagem à Rússia.



Em 2018, a cidade renomeou uma praça em frente à embaixada para homenagear Boris Nemtsov, figura-chave da oposição ao presidente russo, Vladimir Putin, morto a tiros perto do Kremlin.



A Letônia, outro país báltico, também recorre a este tipo de prática.



Na semana passada, autoridades de Riga, sua capital, aceitaram mudar o nome da rua da embaixada russa para "Rua da Ucrânia independente".