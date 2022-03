Bolsas europeias registram fortes altas enquanto preços do petróleo caem

As bolsas europeias e americanas registravam fortes altas nesta quarta-feira (9), enquanto o petróleo operava em baixa após dias de agitação nos mercados com a invasão russa da Ucrânia.



A bolsa de Nova York abriu em forte alta após a sessão volátil e negativa de segunda-feira. Por volta das 15H00 GMT (12 de Brasília), o índice Dow Jones operava em alta de 1,56% e o Nasdaq, de 1,97%, na abertura.



Na Europa, as bolsas de Frankfurt e Paris registravam altas de mais de 7% - 7,9% e 7,1%, respectivamente - em um movimento de busca de oportunidades após várias sessões em baixa.



O índice FTSE de Milão subiu 6,9%, o Ibex 35 de Madri subiu 4,8%, e o FTSE 100 de Londres, 3,3%.



"Os mercados registraram um repique considerável hoje na Europa, liderado pelo DAX, com ganhos setoriais decentes em todo o tabuleiro, ajudado pelos comentários do Ministério de Assuntos Exteriores da Rússia, que declarou que seria melhor que seus objetivos na Ucrânia fossem alcançados através do diálogo", disse o analista da CMC Markets, Michael Hewson.



Segundo Patrick O'Hare, analista da Briefing.com, com este repique, pode-se interpretar que os investidores se sentem mais seguros sobre a situação entre Rússia e Ucrânia.



Para o analista da OANDA, Craig Erlam, o repique das ações europeias interrompe uma recessão prolongada, explicou à AFP.



"Parece que estamos vendo um movimento corretivo temporário", disse Erlam, acreditando que a recuperação não vai durar enquanto a Rússia manter sua ofensiva contra a Ucrânia.



"A invasão ainda continua, ainda são impostas sanções e os preços do petróleo ainda estão altos", destaca. "Nada disso leva a uma recuperação sustentada do mercado de valores", analisa.



Os preços do petróleo e do gás caíram com força nesta quarta-feira, devido em parte a que os investidores consideram que está diminuindo a ameaça de um embargo europeu aos hidrocarbonetos russos.



Tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido anunciaram na terça um embargo à importação de petróleo e gás russos.



Ao contrário, os países da União Europeia, que recebem da Rússia aproximadamente 40% de suas importações de gás e um quarto das de petróleo, optaram por fixar a meta de reduzir em dois terços as importações de gás russo.



O barril de Brent do Mar do Norte, petróleo de referência na Europa, operava em baixa de 6,81% a 119,26 dólares às 16h40 GMT (13h40 de Brasília). Na mesma hora, o West Texas Intermediate (WTI) americano recuava 5,71% a 116,64 dólares o barril.



A ideia de que o mercado europeu poderá continuar contando com o fornecimento do segundo exportador mundial de petróleo permitiu que os preços se distanciassem dos recordes alcançados nos últimos dias.