Surto de violência deixa dezenas de mortos no Sudão do Sul

Várias dezenas de pessoas morreram em um surto de violência intercomunitária em uma área disputada do Sudão do Sul, disseram o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) e uma autoridade local nesta quarta-feira (9).



Os combates na área rica em petróleo de Abyei, na fronteira com o Sudão, deixaram 36 mortos em 6 de março, com um número desconhecido de feridos e cerca de 50.000 deslocados, segundo o OCHA.



"As tensões intercomunitárias aumentaram nas últimas semanas na Área Administrativa de Abyei (AAA), supostamente alimentadas por disputas territoriais de longa data, tensões intertribais e busca por vingança", disse a agência em comunicado.



Os combates continuam desde 10 de fevereiro, mas se intensificaram no início de março, segundo o OCHA.



Abyei tem sido uma área disputada desde que o Sudão do Sul conquistou a independência do Sudão em 2011, embora haja tensões entre a comunidade Ngok Dinka e os pastores Misseriya que atravessam a área em busca de lugares para pastar.



O porta-voz da Área Administrativa de Abyei, Ajak Deng, disse que dois ataques mortais no fim de semana foram realizados por pastores de Misseriya e membros das Forças Armadas do Sudão.



Seis pessoas morreram no sábado e outras 27 no domingo, acrescentou.