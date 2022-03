Exército russo prende 400 ucranianos que protestavam contra ocupação de Kherson

O exército russo prendeu 400 cidadãos ucranianos que protestavam contra a ocupação na região de Kherson, no sul da Ucrânia, disseram autoridades de Kiev nesta quarta-feira (9).



"O ocupante está tentando estabelecer um regime de administração policial devido à forte resistência dos moradores de Kherson", disse o Estado-Maior das Forças de Segurança Interna da Ucrânia no Facebook.



"A Guarda Nacional Russa foi enviada para lá e realizou mais de 400 prisões ilegais de cidadãos ucranianos", acrescentou.



De acordo com Liudmyla Denisova, responsável pela defesa dos direitos humanos no Parlamento ucraniano, os russos, que controlam a cidade há vários dias, apreenderam um centro de detenção pré-julgamento em desuso para onde poderiam enviar ucranianos detidos por resistência.



Kherson, uma cidade portuária de 290 mil habitantes perto da península da Crimeia, anexada em 2014 por Moscou, foi a primeira grande cidade a cair nas mãos da Rússia em 2 de março, apenas uma semana após o início de sua ofensiva na Ucrânia.



Na mesma área, tropas russas também tomaram o porto de Berdyansk e sitiaram o porto de Mariupol, o que lhes permitiria conectar as regiões separatistas pró-russas de Donbas (leste) e Crimeia.



