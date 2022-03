Um cão decapitado? Ilusão de ótica deixa internet confusa

A foto do cachorro gerou um rebuliço com muitos internautas tentando entender o que tinha acontecido (foto: NATHANDDFD1234/REDDIT)

Uma foto de um cachorro "decapitado" viralizou na internet na segunda-feira (7/3). Bleu, uma mistura de husky e golden retriever, não está sem a cabeça, mas uma ilusão de ótica deixou os usuários do Reddit confusos.





O cachorro está deitado em um meio fio e, pelo ângulo da foto, parece que está sem corpo. A foto foi postada pelo norte-americano Nathan Sievers, tutor do animal, com a legenda: meu cachorro estava deitado com a cabeça no meio-fio. Ficou parecendo que ele foi decapitado".

A foto gerou um rebuliço com muitos internautas tentando entender o que tinha acontecido. "Isso é apenas uma perspectiva forçada. O meio-fio está alto o suficiente para que o corpo dele fique posicionado atrás, ficando totalmente oculto deste ângulo. Como a cabeça dele está posicionada em um ângulo elevado, isso permite que o corpo fique escondido. Se ele estivesse apenas deitado em uma superfície reta você conseguiria ver o corpo atrás dele", explicou um usuário.



O próprio autor da foto postou outras imagens do cachorro para comprovar que ele não tinha sido decapitado. "Postei uma foto e as pessoas querem confirmar que meu cachorro está vivo e não sem cabeça. Este é Bleuregard Q. Kazoo", disse em outro post.