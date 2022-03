A Bolsa de Nova York iniciou o pregão com forte alta, nesta quarta-feira (9), em um movimento de recuperação após a sessão negativa da véspera: Dow Jones ganhava 1,71%, e o Nasdaq, 2,57%, na abertura.



Ontem, depois do embargo anunciado por Estados Unidos e Grã-Bretanha sobre as importações russas de petróleo, o Dow perdeu 0,56%, situando-se nos 32.632,64 pontos, seu nível mais baixo em um ano. Já o tecnológico Nasdaq perdeu 0,28%, a 12.795,55 pontos, e o S&P; 500, 0,72%, a 4.170,70 pontos.