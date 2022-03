Presidente israelense viaja à Turquia para reconstruir laços

O presidente israelense, Isaac Herzog, viaja para a Turquia, nesta quarta-feira (9), para se encontrar com seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para consertar as relações bilaterais, na primeira visita de um chefe de Estado israelense desde 2007.



A visita de Herzog a Ancara e Istambul foi agendada semanas antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas o conflito deverá ser tema das negociações, já que Israel e Turquia desempenharam um papel mediador nos últimos dias.



Mas as questões bilaterais podem dominar a agenda, após mais de duas décadas de ruptura diplomática entre o Estado hebreu e a Turquia, país de maioria muçulmana e simpatizante da causa palestina. Tais questões incluem a venda de gás para a Europa, um tema que se tornou relevante com o conflito ucraniano.



"Não estaremos de acordo sobre tudo, e as relações entre Israel e Turquia tiveram altos e baixos, e momentos difíceis nestes últimos anos, mas vamos tentar reativar as relações e construí-las de forma comedida e prudente", declarou Herzog, pouco antes da viagem.



As relações entre Israel e Turquia foram congeladas, após a morte de dez civis em um ataque israelense ao navio turco Mavi Marmara. A embarcação fazia parte de uma flotilha que tentava levar ajuda para a Faixa de Gaza, em 2010, em meio a um bloqueio israelense.



Os países chegaram a um acordo de reconciliação em 2016. O pacto entrou em colapso em 2018, depois de confrontos na fronteira com Gaza, nos quais dezenas de palestinos foram mortos.



A Turquia então chamou seus diplomatas e expulsou o enviado israelense.



Os dois países buscaram uma nova reaproximação nos últimos meses.



Herzog, que assumiu um papel diplomático relevante, conversou com Erdogan várias vezes desde que assumiu a Presidência em julho.



Autoridades israelenses disseram que os dois presidentes poderiam discutir a possibilidade de Israel exportar gás para a Europa, através da Turquia, uma possibilidade cogitada por Erdogan em janeiro.



O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, assumiu um papel de mediador entre Rússia e Ucrânia no fim de semana, encontrando-se com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



Erdogan também mantém contato com Putin e Zelensky, enquanto o ministro turco das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, deve receber seus colegas russo e ucraniano no sul do país na quinta-feira.



Herzog também se reunirá com membros da comunidade judaica em Istambul antes de retornar a Israel na quinta-feira.