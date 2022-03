Rússia admite 'progressos' nas negociações com Ucrânia

A Rússia vê "progressos" nas negociações com a Ucrânia, declarou a porta-voz do ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova.



"Paralelamente à operação militar especial (nome dado pelas autoridades de Moscou à entrada de tropas russas na Ucrânia) também estão acontecendo negociações com a parte ucraniana para acabar o quanto antes com o banho de sangue sem sentido e a resistência das Forças Armadas ucranianas (...) alguns progressos foram feitos", afirmou Zakharova.



Os objetivos da Rússia "não incluem a ocupação da Ucrânia, a destruição de seu Estado ou derrubar o governo atual", declarou em uma entrevista coletiva. Ela reiterou ainda que a ação não tem como alvo a população civil.



As tropas russas entraram na Ucrânia há quase duas semanas. O conflito provocou a fuga de milhões de refugiados e deixou centenas de mortos, incluindo muitos civis.