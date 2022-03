Milhares de brasileiras protestam contra Bolsonaro

Milhares de mulheres saíram às ruas de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro nesta terça-feira, em pequenos atos contra a cultura machista e os feminicídios, e em repúdio ao presidente Jair Bolsonaro.



Em São Paulo, as manifestantes se concentraram na Avenida Paulista e gritaram "Fora Bolsonaro!", tornando o presidente, apontado por um histórico de comentários machistas, o principal alvo do dia.



"Ele representa tudo que é ruim para nós mulheres: é retrocesso, fascismo e machismo incorporado em tudo o que ele faz", disse à AFP e economista Amalia Silva, 40 anos. Já a estudante Manuela Silva, 24 anos, contou que estava protestando em São Paulo "para ter uma vida digna, para as nossas vidas", em um país onde uma mulher é assassinada a cada sete horas em um crime de gênero.



O tom foi semelhante em Brasília, onde uma coluna de manifestantes, com a presença de movimentos de esquerda e estudantis, marchou da biblioteca até o Congresso.



"Pela vida das mulheres. Pelo fim do racismo e machismo. Lutamos por comida, emprego, saúde e educação", dizia a faixa que puxou o protesto na capital.