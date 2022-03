Coreia do Sul vota para eleger novo presidente; liberal e conservador são os favoritos

A Coreia do Sul começou nesta quarta-feira (9) a votar para eleger seu próximo presidente, com uma batalha acirrada entre os dois candidatos favoritos: o liberal Lee Jae-myung e o conservador Yoon Suk-yeol.



As urnas abriram às 6h locais (18h de terça-feira no horário de Brasília) e permanecerão abertas por 12 horas, além de 90 minutos adicionais após o fechamento para permitir que as pessoas infectadas com covid-19 votem.



O dia começou com um alto fluxo de eleitores nos centros de votação, sugerindo uma alta participação, após uma campanha marcada por ataques pessoais entre Lee, do Partido Democrata, que está no poder, e Yoon, do opositor Partido Poder Popular.



Os primeiros votantes chegaram às seções eleitorais enquanto ainda estava escuro e fizeram fila usando máscaras.



A Coreia do Sul enfrenta uma onda de infecções da variante ômicron do coronavírus, com mais de 200 mil novos casos diários.



Mais de um milhão de pessoas são mantidas em isolamento em casa após testarem positivo, segundo as autoridades de saúde. O país mudou suas leis eleitorais em fevereiro para garantir a participação dos infectados pela covid-19 nas eleições.



Pesquisas indicam que as principais preocupações do eleitorado são os elevados preços das moradias na capital, Seul, o aumento da desigualdade e o desemprego entre os jovens.