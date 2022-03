Washington teme que Rússia se apodere de estruturas de 'pesquisa biológica' na Ucrânia

Os Estados Unidos expressaram nesta terça-feira (8) temor com a possibilidade das forças russas conseguiram "tomar o controle" de instalações de "pesquisa biológica" na Ucrânia e confisquem material sensível.



"A Ucrânia tem instalações de pesquisa biológica, e na realidade agora estamos bastante preocupados com a possibilidade das forças russas tentarem tomar o controle" desses locais, declarou a número três da diplomacia americana, Victoria Nuland, durante uma audiência parlamentar.



"Estamos trabalhando com os ucranianos para evitar que estes materiais de pesquisa caiam nas mãos das forças russas", completou.



O senador republicano Marco Rubio indicou que a "propaganda russa" denunciou um suposto "plano" ucraniano de usar "armas biológicas no país em coordenação com a Otan".



"Se houver um incidente ou um ataque com arma biológica ou química na Ucrânia, vocês teriam 100% de certeza que os russos seriam os perpetradores?", perguntou o congressista.



"Não tenho nenhuma dúvida, é uma tática russa clássica acusar os outros do que planejam fazer eles mesmos", respondeu Nuland.