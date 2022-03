Rússia suspende venda de moedas estrangeiras por seis meses

A Rússia suspendeu nesta quarta-feira (noite de terça no Brasil) a venda de moedas estrangeiras por seis meses, anunciou seu Banco Central (BC), enquanto o país enfrenta uma enxurrada de sanções ocidentais pela invasão à Ucrânia.



"Os bancos não poderão vender moedas estrangeiras aos cidadãos" entre 9 de março e 9 de setembro, informou o BC russo em um comunicado, acrescentando que os cidadãos poderão trocar suas moedas por rublos durante este período.



Os titulares de contas em moeda estrangeira em bancos russos não poderão sacar mais do que US$ 10.000 até 9 de setembro. Se quiserem tirar mais dinheiro, terão que fazê-lo em rublos, ao câmbio oficial do dia, de acordo com as novas disposições.



A entrega da quantia solicitada em dólares também não será imediata, uma vez que "o encaminhamento dessa soma a uma agência bancária determinada pode demorar dias", alertou o BC.



O rublo atingiu a mínima histórica em relação ao dólar nesta segunda-feira. A economia russa enfrenta sanções impostas após a invasão à Ucrânia, em 24 de fevereiro, direcionadas principalmente contra o Banco Central e os principais bancos do país.