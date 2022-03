O controverso gasoduto Nord Stream 2 entre Alemanha e Rússia, alvo das medidas de represália tomadas por Berlim e Washington após a invasão russa da Ucrânia, está "morto" e não poderá ser "ressuscitado", declarou nesta terça-feira (8) a número três da diplomacia americana.



"Penso que o Nord Stream 2 já está morto", afirmou a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, durante audiência no Senado. "É um pedaço de metal no fundo do mar, não acho que volte a ser ressuscitado", acrescentou.