Polônia se diz pronta para entregar caças Mig-29 aos EUA

A Polônia disse nesta terça-feira (8) que está pronta para colocar "sem demora" os seus aviões Mig-29 à disposição dos Estados Unidos, indicou o Ministério das Relações Exteriores polonês, abrindo caminho para a possível transferência dessas aeronaves à Ucrânia.



O governo dos Estados Unidos, por sua vez, se disse "surpreso" com essa iniciativa.



"Que eu saiba, não fomos consultados antes", declarou a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, durante uma audiência no Senado americano. "Acredito que é um anúncio surpresa dos poloneses", acrescentou a funcionária.



A Polônia "está pronta para entregar sem demora e gratuitamente todos os seus aviões Mig-29 na base [alemã] de Ramstein ao governo dos Estados Unidos", indicou o ministério em comunicado.



Além disso, o governo polonês pediu que outros membros da Otan que possuem aeronaves Mig-29 seguissem o seu exemplo.



O documento detalha que a proposta foi feita em resposta a declarações recentes do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.



Blinken e outros dirigentes ocidentais haviam negado na semana passada a possibilidade de um país da Otan fornecer aviões de guerra para a Ucrânia. Contudo, no domingo, o chefe da diplomacia americana reconheceu que essa opção estava sobre a mesa.



"Analisamos agora ativamente o tema do envio de aviões por parte da Polônia à Ucrânia e como poderíamos compensar isso", declarou o funcionário americano durante visita à Moldávia.



Durante sua declaração ao Senado nesta terça, Victoria Nuland informou ter participado antes da audiência de uma reunião na qual teria "ouvido falar" desta decisão se tivesse sido coordenada com Varsóvia.



"Mas, como sabem, levamos alguns dias em consultas com eles sobre esta solicitação dos ucranianos para receber seus aviões", lembrou.



Pressionada por vários senadores para que dissesse se os Estados Unidos facilitariam a transferência destas aeronaves a Kiev, a diplomata evitou se comprometer.



"Continuarei informando a posição amplamente compartilhada neste comitê de que estes aviões devem ir para a Ucrânia", mas "há vários fatores a considerar a respeito e há opiniões divergentes entre nossos aliados e inclusive no governo", disse.



Os Mig-29 são antigos aviões de fabricação soviética e poderiam ser utilizados por pilotos ucranianos sem necessidade de treinamento.



A Força Aérea ucraniana é composta exclusivamente por caças soviéticos Mig-29 e Sukhoi-27 (defesa antiaérea e apoio em terra) e caças-bombardeiros Sukhoi-25, segundo o "balanço militar" do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês).



A Polônia possui cerca de 30 aviões Mig, mas apenas 23 estariam em condições de operar. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, Washington substituiria os Mig poloneses por seus modernos caças F-16.