Dois Guardiões da Revolução iranianos mortos em ataque israelense na Síria

Dois coronéis da Guarda Revolucionária Iraniana foram mortos em um ataque israelense na segunda-feira na Síria, disse a força, que atua como o exército ideológico da República Islâmica do Irã, nesta terça-feira.



"Os coronéis guardiões Ehsan Karbalaipour e Morteza Saidnejad tombaram como mártires, em um crime cometido pelo regime sionista em um ataque com foguete nos subúrbios de Damasco, na Síria, na manhã de ontem (segunda-feira)", detalhou um comunicado publicado pelo Sepah News, site da Guarda Revolucionária.



"O regime sionista (Israel, NDLR) vai pagar por este crime", prometeram os guardiões.



O Irã, assim como a Rússia, deu seu apoio financeiro e militar ao presidente sírio, Bashar al-Assad, no conflito que começou na Síria em 2011.



O Irã alega que enviou forças para a Síria a convite do governo sírio e apenas para realizar missões de consultoria.



Israel realizou pelo menos sete ataques aéreos na Síria desde o início do ano, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



Desde o início da guerra na Síria, há 11 anos, Israel realizou centenas de ataques aéreos na Síria contra posições do exército e combatentes do Hezbollah libanês e outras milícias apoiadas pelo Irã.



O Estado judeu faz poucas referências a seus ataques, mas afirma que não permitirá que o Irã amplie sua influência na Síria.