CIA afirma que Xi Jinping está 'preocupado' com 'dificuldades russas' na Ucrânia

O presidente chinês, Xi Jinping, está "preocupado" com as "dificuldades" que a Rússia está enfrentando em sua invasão da Ucrânia, disse o diretor da CIA, William Burns, nesta terça-feira (8).



"Acho que o presidente Xi e a liderança chinesa estão um pouco preocupados com o que veem na Ucrânia", disse o funcionário a um comitê do Congresso dos Estados Unidos.



"Eles não previram as dificuldades significativas que os russos encontrariam", explicou.



Quase duas semanas após a invasão, as tropas russas estão paralisadas na Ucrânia, perdendo até 4.000 soldados, de acordo com uma estimativa do Pentágono, e enfrentando uma resistência inesperadamente forte das forças ucranianas.



A China, que mantém boas relações com Moscou, até agora evitou condenar a invasão da Ucrânia e se limitou a "lamentar" o conflito, assegurando que "entende" as preocupações de segurança da Rússia.



Durante a sua audiência no Congresso dos Estados Unidos, o chefe da CIA considerou ainda que a China estava "preocupada" com o impacto que a sua proximidade ao governo de Putin poderia ter na sua "reputação", acompanhando também de perto as possíveis repercussões na economia chinesa.



Xi Jinping reiterou a oposição de princípio de seu país às sanções internacionais em uma ligação com os líderes da França e da Alemanha nesta terça-feira, dizendo que as medidas tomadas contra Moscou "causarão danos a todas as partes", segundo a imprensa chinesa.



No Congresso dos Estados Unidos, o diretor da CIA também considerou que a China estava "um pouco contrariada" com a maneira como "Vladimir Putin aproximou enormemente europeus e americanos".