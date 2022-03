Tecnologia brasileira de tratamento de água é levada para a Ucrânia

Carregamento de máquinas enviadas para Ucrânia (foto: Divulgação/PW Tech)

Missão humanitária no Haiti

Crise hídrica na Ucrânia

Máquina brasileira que filtra água é mandada para Ucrânia (foto: Divulgação/PW Tech)

'Desde o ataque a Mariupol, perdemos nosso abastecimento de água de reserva e, portanto, estamos totalmente sem água agora' Vadym Boichenko, prefeito de Mariupol, em vídeo divulgado por ele



Tecnologia criada pela startup brasileira PW Tech foi enviada no voo da FAB que decolou nesta segunda-feira (8/3) para resgatar brasileiros que fogem da guerra na Ucrânia . No total, são cinquenta máquinas portáteis que tratam a água de rios, lagos, açudes e da chuva, possibilitando o seu consumo.Cada unidade pesa 12 quilos e filtra 5 mil litros de água por dia, isentando-a de bactérias, vírus, coliformes fecais e metais contaminantes. O equipamento necessita de energia para funcionar e dois recipientes, um para a entrada e outro para a saída da água.Os equipamentos que levarão água potável aos civis foram comprados através de uma licitação internacional feita pelo Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (Unops), da ONU, e serão entregues ao governo de Volodymyr Zelensky.A tecnologia também já foi utilizada em 2021 durante uma missão humanitária do governo federal para ajudar haitianos afetados por terremoto de magnitude 7,2.Na Ucrânia, ataques das forças russas miram sistemas de água, energia e comunicação de várias regiões. Em Mariupol, no sul do país, a ação russa prejudicou o abastecimento de água e energia da cidade, deixando a população, de cerca de 400 mil pessoas, sem acesso ao recurso.