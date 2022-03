Biden ordena embargo às importações americanas de petróleo e gás russos

O presidente Joe Biden anunciou nesta terça-feira(8) um embargo às importações americanas de petróleo e gás russos, uma medida para aumentar as sanções impostas à Rússia e "lançar mais um duro golpe" contra o presidente Vladimir Putin.



Esta decisão foi tomada "em estreita coordenação" com os aliados dos EUA, disse ele. "Não vamos ajudar a financiar a guerra de Putin."



Até o momento, a Europa recusa-se a impor um embargo a estas importações russas, que cobrem 40% das suas necessidades de gás natural e 30% de petróleo.



Os Estados Unidos são um exportador líquido de energia, ou seja, produzem mais petróleo e gás do que consomem, lembrou Joe Biden. "Podemos tomar essa decisão, enquanto outros não", explicou.



"Mas estamos trabalhando em estreita colaboração com a Europa e nossos parceiros para implementar uma estratégia de longo prazo para reduzir sua dependência da energia russa".



"Continuamos unidos em nossa intenção de manter uma pressão crescente sobre Putin e sua máquina de guerra", acrescentou o chefe de Estado dos EUA.



O petróleo russo representa apenas 8% das importações dos EUA e 4% do consumo de derivados de petróleo nos Estados Unidos, que não importam o gás russo.



Biden afirmou ainda que a Rússia nunca será capaz de controlar toda a Ucrânia.



"A Rússia pode continuar avançando a um preço horrível, mas isso já está claro: a Ucrânia nunca será uma vitória para Putin", disse ele.



E insistiu: "Putin pode tomar uma cidade, mas nunca poderá controlar o país".