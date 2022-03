O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometeu "lutar até o fim" em um discurso virtual nesta terça-feira ao Parlamento britânico no qual fez referência ao histórico discurso do primeiro-ministro Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial em 1940.



"Não nos renderemos e não perderemos. Lutaremos até o fim, no mar, no ar. Continuaremos lutando por nossa terra, custe o que custar, nas florestas, nos campos, nas costas, nas ruas", disse Zelensky após ser aplaudido de pé pelos legisladores.