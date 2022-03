Bombeiros controlam incêndio em termoelétrica no centro de Cuba

Um grande incêndio em uma importante usina termelétrica na província de Artemisa, perto da capital Havana, foi controlado sem causar vítimas, informou o Ministério da Energia cubano.



Na noite de segunda-feira "ocorreu um incêndio de grandes proporções na turbina a vapor da unidade 7 da usina termelétrica Máximo Gómez del Mariel", informou a pasta em comunicado.



Este incidente foi causado por "um disparo automático no sistema às 20h52 (hora local), que foi restaurado às 21h09", acrescentou.



A pasta explicou que o serviço geral de eletricidade não foi afetado por este incêndio, apagado pelo corpo de bombeiros da província de Artemisa.



Autoridades do Partido Comunista e do governo local, além do Ministério da Energia, estão avaliando os danos à central danificada e ao restante das unidades geradoras da usina termelétrica.



A usina, inaugurada em 1963 com tecnologia soviética, foi submetida a processos de modernização para aumentar sua capacidade de geração de energia elétrica e automatizar seus processos.



Os constantes apagões que afetaram diferentes áreas do país no ano passado se tornaram um dos gatilhos para o surto social de 11 de julho em cerca de 50 cidades da ilha.



Logo após os protestos, as autoridades cubanas prometeram uma melhoria imediata na geração de eletricidade para evitar os apagões que tanto irritavam a população.