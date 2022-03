Petróleo dispara na Europa por próximas sanções dos EUA à Rússia

O preço do barril de Brent, petróleo de referência na Europa, subia mais de 5% nesta terça-feira (8), antecipando um embargo ao petróleo bruto russo nos Estados Unidos que, segundo a imprensa, o presidente Joe Biden está prestes a anunciar.



A perspectiva de que os Estados Unidos, o maior consumidor mundial da commodity, vá prescindir da extração russa pelo conflito na Ucrânia elevou o preço do Brent para US$ 130,49 (+5,99%), por volta das 11h50 (horário de Brasília).



O barril do US West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril subiu 6,72%, para 127,42 dólares.



Após uma breve calma na manhã desta terça-feira, os preços voltaram a se aproximar de seus recordes desde 2008, já alcançados na segunda-feira com 139,13 dólares para o Brent e 130,50 dólares para o barril do WTI.



Enquanto os combates continuam na Ucrânia, os investidores estão focados na ideia de que o petróleo será diretamente afetado pelas sanções dos EUA, de acordo com informações da imprensa.



Biden deve falar às 15h45 GMT (12h45 em Brasília) para "anunciar ações para sancionar a Rússia por sua guerra injustificada e não provocada" contra a Ucrânia, informou a Casa Branca nesta terça-feira.