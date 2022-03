Israel destrói casas de palestinos acusados de um ataque mortal

As forças israelenses destruíram, nesta terça-feira, as casas dos palestinos acusados de um ataque em que um colono israelense foi morto na Cisjordânia ocupada em uma operação que provocou enfrentamentos com os residentes, informaram os jornalistas da AFP no local.



As casas dos irmãos Omar e Ghaith Jaradat e de Mohammed Jaradat foram demolidas com explosivos na aldeia de Silah Al Harithiya, perto de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada em uma operação da polícia fronteiriça e do exército de Israel.



Eles são acusados de atirar contra um carro perto de uma colônia da Cisjordânia em dezembro. No ataque, morreu um colono, Yehuda Dimentman, e outras duas pessoas ficaram feridas.



Nesta terça, confrontos foram registrados na localidade entre as forças israelenses e os moradores.



Israel destrói regularmente as casas dos palestinos que realizam ataques mortais contra israelenses.



O governo defende o efeito dissuasivo das demolições, enquanto os críticos denunciam um castigo coletivo e que afeta famílias inteiras, que ficam sem um lar.



A Cisjordânia é um território palestino ocupado desde 1967 pelo exército de Israel. Cerca de 475.000 israelenses vivem em colônias, ilegais segundo o direito internacional. Quase 2,9 milhões de palestinos vivem na Cisjordânia.