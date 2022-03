Shell anuncia saída do petróleo e gás russo por conflito na Ucrânia

A gigante britânica do petróleo Shell anunciou, nesta terça-feira (8), que planeja se retirar do petróleo e do gás russos "gradualmente, em conformidade com as novas diretrizes do governo", como resposta à invasão russa da Ucrânia.



Em um comunicado, a Shell especificou que, "como primeiro passo imediato, o grupo interromperá todas as compras à vista no mercado de petróleo russo", além de "fechar seus postos de gasolina e suas atividades de combustível para aviação e de lubrificantes na Rússia".



"Nossas ações até o momento foram guiadas por discussões em curso com governos sobre a necessidade de dissociar a empresa dos fluxos de energia russos, mantendo ao mesmo tempo o fornecimento de energia", afirmou o CEO da Shell, Ben van Beurden, embora tenha alertado que, dada a "localização física e disponibilidade de alternativas", este esforço "pode levar semanas".