Tonelada do níquel supera US$ 100.000 por alguns minutos

O preço do níquel prosseguiu nesta terça-feira (8) em forte alta e bateu um recorde, consequência do conflito na Ucrânia e do temor de uma escassez caso a Rússia não possa exportar sua produção.



O metal, usado para produzir aço inoxidável e baterias para carros elétricos, chegou a ser negociado 101.365 dólares por tonelada às 6H00 GMT (3H00 de Brasília). Uma hora depois, a cotação caiu a 82.195 dólares.



O impacto econômico da guerra na Ucrânia desestabiliza as Bolsas e provoca a disparada dos preços das commodities.



Os preços de todos os metais estão em alta, mas o do níquel, do qual a Rússia é grande produtor, está particularmente elevado.



"A Rússia é o terceiro produtor mundial de níquel e o primeiro de produtos de níquel primário, como o níquel refinado necessário para baterias de veículos elétricos", explica Benjamin Louvet, analista da OFI AM.



Por enquanto, os principais produtores de metais do país foram poupados das sanções, mas muitas empresas do setor são comandadas por oligarcas próximos a Vladimir Putin", acrescentou.