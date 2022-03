As autoridades iranianas anunciaram nesta terça-feira (8) que colocaram em órbita um novo satélite militar, no momento em que as negociações em Viena para tentar salvar o acordo sobre o programa nuclear de Teerã estão em uma fase crucial.



"O segundo satélite militar iraniano, chamado Nour-2, foi enviado ao espaço pelo foguete Qassed, da força aeroespacial da Guarda Revolucionária (o exército ideológico do Irã) e colocado em órbita com sucesso a 500 quilômetros da Terra", anunciou agência oficial IRNA.