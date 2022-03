EUA têm sob custódia centenas de imigrantes haitianos que chegaram ontem à Flórida

Autoridades locais tinham sob custódia nesta segunda-feira 356 imigrantes haitianos que chegaram à Flórida na véspera a bordo de uma embarcação de madeira que encalhou perto de um luxuoso clube privado, informou a Patrulha de Fronteira.



O barco encalhou por volta das 13h em frente ao Ocean Reef Club, localizado em North Key Largo, extremo sul do estado americano. "Cento e cinquenta e oito imigrantes decidiram nadar até a costa", explicou Alan Regalado, assessor de imprensa da Patrulha de Fronteira. Os outros 198 foram transferidos para uma embarcação da Guarda Costeira, acrescentou.



O primeiro grupo está sob custódia da Patrulha de Fronteira, e o segundo, da Guarda Costeira. Autoridades se encarregam de colher as impressões digitais dos cidadãos haitianos e verificar seus antecedentes para processá-los, disse Regalado. O Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou ontem a abertura de uma investigação pelo que descreveu como "ato de tráfico marítimo".



Essa é a terceira vez que autoridades norte-americanas detêm imigrantes haitianos entre seu país e os Estados Unidos nos últimos dias. Os traficantes de pessoas usam o arquipélago das Bahamas como ponto de partida para transportar pessoas - muitas delas de outros países do Caribe, como o Haiti - para os Estados Unidos.