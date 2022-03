Rio deixa de exigir máscara em locais fechados

A cidade do Rio de Janeiro deixará de exigir o uso de máscara anticovid em espaços fechados a partir de terça-feira (7), tornando-se a primeira capital brasileira a dar esse passo.



A medida é possível graças à queda acentuada no número de infecções e mortes por coronavírus em todo o país nas últimas semanas.



"Atendendo recomendação do comitê científico da prefeitura do Rio, edição extra do Diário Oficial nessa tarde libera do uso de máscaras em espaços abertos e fechados na cidade do Rio de Janeiro", o prefeito Eduardo Paes escreveu no Twitter.



Seu uso já era opcional ao ar livre no Rio desde outubro, mas parte dos moradores continua a usá-las em vias públicas.



Paes acrescentou que "quando atingirmos 70% na dose de reforço, acaba também o passaporte da vacinação". Atualmente, 42,3% dos habitantes já receberam a terceira dose, segundo dados oficiais.



Os famosos desfiles de carnaval das escolas de samba do Sambódromo, que deveriam ter acontecido há uma semana, foram adiados para abril devido ao aumento de novos casos em janeiro, com a chegada da variante ômicron. E os tradicionais blocos de rua foram suspensos.



Apesar de tudo, muitas festas particulares aconteceram na "cidade maravilhosa", cujas praias ficaram lotadas durante o carnaval.



O número de infecções, que disparou ao longo de janeiro em todo o país, vem diminuindo constantemente desde meados de fevereiro.



A média móvel de novos casos diários, que estava perto de 190.000 na primeira quinzena de fevereiro, caiu para abaixo de 50.000 na quinta-feira e ficou em 40.130 no domingo.



O número de mortes também caiu significativamente: a média móvel foi de 430 mortes diárias nos últimos sete dias até domingo, em comparação com 951 em 11 de fevereiro.



Mais de 72% dos brasileiros estão totalmente imunizados contra o coronavírus, o que possibilitou evitar no início do ano uma grande taxa de mortalidade como a de 2021, quando a média diária de óbitos ultrapassou 3.000 em abril.



A pandemia já deixou mais de 650 mil mortos no Brasil.



Em São Paulo, a maior cidade do Brasil, o uso de máscaras ainda é obrigatório, mas esta semana as autoridades podem deixar de exigir em espaços abertos.



Na capital, Brasília, não serão obrigatórias ao ar livre a partir desta segunda-feira.