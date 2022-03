Elizabeth II recebe Trudeau e mostra um buquê de flores com as cores da Ucrânia

A rainha Elizabeth II recebeu o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau no Castelo de Windsor nesta segunda-feira (7), a primeira reunião presencial da monarca desde que contraiu covid-19.



O primeiro-ministro estava visitando o Reino Unido para discutir a Ucrânia com seu homólogo Boris Johnson.



Atrás deles, na mesa de trabalho da rainha, um buquê de flores azuis e amarelas, as cores da bandeira ucraniana, aparecia em um vaso, interpretado como uma sutil mensagem de apoio ao país invadido militarmente pela Rússia.



Na semana passada, a soberana fez uma "doação generosa", de valor não especificado, a uma plataforma de associações humanitárias que ajudam refugiados que fogem deste país.



Elizabeth II também é a rainha do Canadá e Justin Trudeau já a viu várias vezes quando criança por meio de seu pai, Pierre Trudeau, um dos chefes de Estado canadenses mais antigos.



A monarca, que completará 96 anos em abril, testou positivo para o coronavírus em 20 de fevereiro.



Por conta disso, cancelou seus compromissos, mas na semana passada retomou as audiências online de Windsor, onde mora desde o início da pandemia.