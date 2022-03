Moeda russa volta a cair a níveis históricos

O rublo atingiu novos recordes em relação às moedas ocidentais nesta segunda-feira, por temores de um possível embargo ao petróleo russo.



A moeda russa atingiu 140 rublos por dólar às 11h20 GMT e, pouco depois, às 12h00 GMT, estava em quase 152 rublos por euro.



Esse potencial embargo ocidental, que seria um grande revés para a Rússia, também fez os preços do petróleo dispararem e os mercados de ações vacilaram com os temores de uma desaceleração econômica global.



A Bolsa russa está fechada desde 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão na Ucrânia.



Desde essa data, a moeda russa perdeu quase metade do seu valor.



Os Estados Unidos estudam a possibilidade de proibir a importação de petróleo russo, algo que está em discussão com a União Europeia.