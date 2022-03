"A Filha Perdida" triunfa no Spirit Awards

"A Filha Perdida", de Maggie Gyllenhaal, um drama sobre os desafios e tabus da maternidade, venceu no domingo o prêmio de melhor filme no Independent Spirit Awards.



Gyllenhaal, atriz que fez sua estreia como diretora, também venceu os prêmios de melhor roteiro e direção.



O Independent Spirit Awards celebra os filmes de pequeno e médio orçamento, em uma cerimônia em Santa Monica, perto de Los Angeles.



"A Filha Perdida", baseado no livro de Elena Ferrante, recebeu três indicações ao Oscar, incluindo o de melhor atriz para Olivia Colman.



Maggie Gyllenhaal dedicou o prêmio de melhor filme às "mulheres no cinema".



Além dos prêmios para "A Filha Perdida", a gigante do streaming Netflix também triunfou na categoria atriz coadjuvante com a vitória de Ruth Negga por "Identidade".



No total, a Netflix venceu em seis categorias.



Taylour Paige venceu o prêmio de melhor atriz por seu papel de uma stripper envolvida em uma fraude em "Zola".



Simon Rex, ex-apresentador da MTV, venceu na categoria melhor ator por "Red Rocket". Troy Kotusr foi escolhido ator coadjuvante por "No Ritmo do Coração".



"Summer of soul", dirigido pelo músico Questlove e sobre o grande festival de música celebrado no Harlem em 1969, venceu na categoria documentário.



O prestigioso prêmio Robert Altman (para melhor diretor, diretor de elenco e elenco) foi atribuído ao drama "Mass", sobre pais de uma vítima de um tiroteio em uma escola que sentam diante dos pais do atirador para tentar fechar o ciclo de dor.



